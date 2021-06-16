Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовил необычное поздравление для именинников

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

У тюменцев появилась уникальная возможность поздравить близкого человека с днем рождения.

В июле Тюмень празднует 435-летие. В честь юбилея города, центр культуры и творчества "Тюмень" запустил он-лайн проект "Именинник июля".

Участвовать может каждый, кто желает сделать сюрприз своему имениннику, рожденному с 1 по 31 июля.

Данный проект включает в себя поздравительную речь выбранного Вами артиста "ЦКиТ", его музыкальную композицию и красивые видео-заставки с фотографиями именинника и нашего города. Готовое поздравление будет оформлено в формате видеооткрытки за несколько дней до празднования и передано заказчику. Прием заявок уже начался и продлится до 25 июля включительно.

Заполнить её нужно не позднее 7-ми дней до планируемого торжества, пройдя по ссылке.

Ваш именинник точно будет приятно удивлён!