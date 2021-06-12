Посёлок Голышманово празднует юбилей

Фото пресс-службы администрации Голышмановского городского округа

Поселок Голышманово 12 июня празднует 110-ый юбилей. Его история берет свое начало в 1911 году, когда начали строить железную дорогу. Сегодня это современный окружной центр с населением более 14 тыс. человек.

Когда железную дорогу запустили в эксплуатацию и возвели необходимые сооружения, образовавшаяся станция Голышманово выглядела, как островок среди болот и леса. Очень скоро купцы из окрестных деревень и сёл поняли, какую выгоду сулит "чугунка" - потянулись поближе к станции. С них-то и начинался пристанционный посёлок Катышка.

Как рассказала директор Голышмановского краеведческого музея Светлана Усольцева, по одной версии, его именовали по названию местной речки Катышка, по второй — из-за того, что купцы свои дома перекатывали.

"К сожалению, купеческие дома не сохранились, а остались запечатлёнными только на фотографиях и в памяти старожилов", - отметила эксперт.

В дореволюционной Катышке насчитывалось до 80 дворов. Основное население — купцы и неграмотные крестьяне. Избы были покрыты соломой или дёрном. Выделялись среди них только добротные купеческие дома на улице Большой. Долгое время один и тот же населённый пункт носил два названия - станция Голышманово и посёлок Катышка. Так было до 1948 года, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Катышка был переименован в рабочий посёлок Голышманово. В 50-х годах в нём насчитывалось уже больше тысячи дворов и свыше пяти тысяч жителей, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".