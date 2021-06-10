На Цветном бульваре запустят воздушных змеев в цветах российского флага

12:28 10 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В преддверии Дня России активисты Общероссийского народного фронта организуют в Тюмени массовый запуск воздушных змеев. Они будут окрашены в цвета российского триколора. Мероприятие пройдет 11 июня в 14:00 на Цветном бульваре. 

По словам организаторов, запуск воздушных змеев пройдет в два этапа: сначала тюменцам предложат самим создать воздушного змея, раскрасить его и нанести рисунки с официальными и неофициальными символами страны. После того как все воздушные змеи будут готовы, состоится их запуск в небо. Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Активисты выдадут всем участникам воздушных змеев, помогут раскрасить их и запустить в небо. 

 

Теги: День России
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021