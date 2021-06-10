На Цветном бульваре запустят воздушных змеев в цветах российского флага

В преддверии Дня России активисты Общероссийского народного фронта организуют в Тюмени массовый запуск воздушных змеев. Они будут окрашены в цвета российского триколора. Мероприятие пройдет 11 июня в 14:00 на Цветном бульваре.

По словам организаторов, запуск воздушных змеев пройдет в два этапа: сначала тюменцам предложат самим создать воздушного змея, раскрасить его и нанести рисунки с официальными и неофициальными символами страны. После того как все воздушные змеи будут готовы, состоится их запуск в небо. Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Активисты выдадут всем участникам воздушных змеев, помогут раскрасить их и запустить в небо.