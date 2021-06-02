Жительница Ишима впала в кому, отравившись парами морилки в погребе

Фото: Жанна Стрижак

Госпитализацией обернулись работы на участке для 33-летняя жительницы Ишимского района. Отравление парами химического вещества произошло, когда она обрабатывала доски морилкой в холодном погребе. Спустя несколько часов ее обнаружил супруг, сразу же вызвал МЧС и скорую помощь.



"Я сама фельдшер по образованию, знаю симптомы интоксикации, но их у меня не было, работала я в респираторе и делала перерыв, поднималась из погреба и выходила на свежий воздух, — рассказала женщина. — Что послужило причиной потери сознания — до сих пор не знаю. Возможно, частичное отсутствие обоняния из-за перенесенного полгода назад коронавируса сыграло со мной злую шутку. Очнулась я уже в больнице и сразу поняла, что за меня дышит аппарат".

"На момент поступления пациентки в больницу она находилась в сопоре, в состоянии комы, — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Областной больницы №4 Владимир Колмаков. — Кроме ингаляционного отравления химическим веществом у пациентки было общее переохлаждение организма, поэтому бригада скорой помощи доставила ее сразу к нам в отделение реанимации, минуя приемник, поскольку находилась женщина в критическом состоянии".

В течение суток ее возвращали к жизни врачи и медицинские сестры отделения анестезиологии и реанимации, она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Затем еще восемь суток она получала лечение и восстанавливалась в терапевтическом отделении. Сегодня она продолжает наблюдаться у врачей-терапевтов в поликлинике.

"До сих у меня нарушена координация, бывают головокружения, нарушен сон, плохой аппетит, — делится пациентка. — Главное, что не нарушены функции организма. Продолжаю лечиться, надеюсь, что восстановлюсь".

Острые отравления часто сопровождаются опасными нарушениями дыхания, кровообращения, функций печени и требуют самых экстренных лечебных мероприятий, которые должны начинаться до приезда скорой помощи. При остановке дыхания или сердечной деятельности очевидцами должны применяться искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Для недопущения случаев отравления парами химических веществ не стоит проводить работы в одиночку и при плохой вентиляции, и уж тем более в непроветриваемых помещениях. Следует соблюдать правила работы с химикатами. Обязательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям, указанным на упаковке. Ни в коем случае химикаты не храните в пищевой таре. Это убережет и вас, и ваших близких от отравления и печальных последствий.