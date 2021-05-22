Региональный центр "Семья" проведет акцию "Чистый дом"

Региональный центр "Семья" в Тюмени объявил о проведении благотворительной акции "Чистый дом" в рамках проекта "Творить добро – просто!". С 26 мая в течение двух недель будет проводиться обработка территории частных домов от клещей, а также квартир от клопов и тараканов.

"В настоящее время мы формируем списки тех, кто нуждаются в такой услуге. Как правило, это семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Иногда насекомые бегут от соседей, а у семьи нет возможности вызвать профессиональную службу дезинсекции. Поэтому мы такую помощь оказываем", - сообщил куратор проекта "Творить добро – просто!" Евгений Шавлак.

Одна из частных компаний Тюмени уже заявила о готовности помочь семьям. Присоединиться к акции может любая служба профессиональной обработки помещений, пишет ИА "Тюменская линия".

Евгений Шавлак добавил, что, как правило, мероприятия по уничтожению насекомых проводятся в два этапа. А семьям предоставляется гарантия на услугу от одной до шести месяцев.