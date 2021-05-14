Тюменцам предлагают пройти экспресс-тест на ВИЧ в выходной

Ежегодно в третье воскресенье мая весь мир вспоминает людей, умерших от СПИД. В этом году дата выпала на 16 мая. В этот день Тюменский центр профилактики и борьбы со СПИД призывает тюменцев не просто вспомнить о ВИЧ-инфекции и оценить свои персональные риски, но и поучаствовать в большом профилактическом мероприятии.

16 мая с 11 до 16 часов у торгового центра "Кристалл" в Тюмени будет проходить акция "Волна здоровья". В её рамках тюменцы и гости нашего города смогут пройти онко экспресс-осмотры специалистов "Медицинского города". Онколог-дерматолог осмотрит кожные покровы и оценит риск развития новообразований на коже. Также участники акции смогут пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы, а женщины - маммографию в мобильной установке на цифровом маммографе.

Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут полюбившиеся тюменцам и уже ставшие популярные исследования биоимпедансометрии, измерят артериальное давление, определят уровень холестерина в крови. А главное, любой желающий сможет всего за несколько минут узнать свой ВИЧ-статус, то есть пройти экспресс-тест на ВИЧ в мольной лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Кроме этого, тюменцы с 12 до 15 часов смогут поучаствовать в силовой тренировке вместе с клубом "Антей", стрейтчинг-тренировке и потанцевать на фитнес-тренировке Zumba.

Также впервые на этой акции будут работать специалисты общественной организации "Поколение", которые будут консультировать тех, кому это необходимо, по вопросам жизни с ВИЧ-инфекцией. Если вам или вашим родным или близким нужна помощь, или вы хотите узнать о различных проектах помощи ВИЧ-положительным людям в Тюменской области – консультанты будут ждать вас 16 мая с 11 до 16 часов в ТРЦ "Кристалл".

По состоянию на 1 мая 2021 года в Тюменской области проживает 18 379 ВИЧ-положительных человек. ВИЧ-инфекцией поражено 1,2% населения Тюменской области. За 4 месяца 2021 года в области зарегистрировано 544 случая ВИЧ-инфекции. В 81,1% случаев был зарегистрирован "половой" путь передачи ВИЧ-инфекции. 67% новых случаев ВИЧ-инфекции приходится на возраст 30–50 лет. В 16% случаев ВИЧ-инфекция выявлялась у людей старше 50 лет.