Тюменцам следует знать меры по защите от дыма и гари

17:41 25 апреля 2021
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pixabay.com

Ситуация с лесными пожарами может обостриться в весенне-летний период. Поэтому тюменцам важно знать не только правила противопожарной безопасности, но и меры по защите от дыма и гари.

Как рассказали специалисты тюменского Центра гигиены и эпидемиологии, длительное пребывание на задымленной территории наносит вред здоровью. Особая опасность грозит для детей, беременных и пожилых. Относятся к группе риска также граждане, страдающие сердечными и легочными болезнями, аллергики и курильщики.

Главным средством защиты дыхательных путей при смоге является увлажненная марлевая повязка в три слоя или смоченный в воде носовой платок. Увлажненная ткань значительно облегчает дыхание, не дает попасть дыму и гари в носовую и ротовую полость. Также необходимо пить больше прохладной жидкости: воду, компот, морс. Также стоит избегать повышенных физических нагрузок, в наиболее "задымленные" дни, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, с 15 апреля на территории региона действует пожароопасный сезон. За минувшие дни дым и смог от лесных пожаров накрыли несколько населенных пунктов региона.

Теги: безопасность , здоровье , пожары , противопожарная безопасность
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