В майские праздники не стоит забывать о противопожарном режиме

О противопожарном режиме в период майских праздников тюменцам напомнил заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский. "Многие недооценивают опасность открытого огня, пренебрегают требованиями безопасности, разжигают костры, где и когда им удобно, - отметил он. – Но именно несоблюдение элементарных требований, особенно в ветреную и сухую погоду несет за собой большие риски".

Заместитель главы МЧС напомнил необходимые требования, которые установлены правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

Запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специального отведенного и оборудованного для этих целей, места. Важно напомнить, что у вас должны быть первичные средства пожаротушения. Как минимум, это емкость с водой или песком, а также возможность вызвать пожарную охрану, - сообщает Тюменская линия.

При использовании открытого огня запрещается осуществлять сжигание горючих или легковоспламеняющихся жидкостей, кроме жидкостей, используемых для розжига, взрывоопасных веществ и их материалов. Оставлять место очага без присмотра до полного прекращения горения. Запрещается располагать легковоспламеняющиеся горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения. После использования открытого огня, место очага горения должно быть залито водой или засыпано песком.

"Ежегодно в рамках подготовки к летнему пожароопасному сезону МЧС России реализует комплекс надзорных профилактических мероприятий, направленных на защиту объектов и территорий от угроз природных пожаров, - сообщил Анатолий Супруновский. - Соответствующая работа в текущем пожароопасном сезоне уже началась и будет усилена во время предстоящих майских праздников. В первую очередь проверки пройдут на объектах и территориях, подверженных угрозе ландшафтных пожаров".