В Тюменской области впервые стали донорами более 2700 человек

Сегодня, 20 апреля, в России отмечается национальный день донора. В Тюменской области донорами за прошлый год стали 18 218 человек, из них около 2 763 — впервые сдали кровь или ее компоненты.

"Благодаря им, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, удалось полностью удовлетворить потребность больниц в препаратах крови и обеспечить стратегический запас на случай чрезвычайных ситуаций", — отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Всего за прошлый год на Областной станции переливания крови проведено более 37 тысяч донаций крови и её компонентов, заготовлено 32 517 литров цельной крови и 16 685 литров плазмы.

Также было заготовлено 10 604 литра эритроцитсодержащих компонентов – на 1,9% больше, чем в 2019 году. Больше чем на треть возросла заготовка свежезамороженной плазмы (с 3 257 до 4 973 литров) и тромбоцитного концентрата, его в медицинские организации было выдано 4 475 терапевтических доз.

С апреля 2020 года Областной станцией переливания крови проводится заготовка антиковидной плазмы от пациентов, перенёсших COVID-19. Она применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. За прошлый год заготовлено более 665 литров патогенредуцированной плазмы.

Донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 лет и массой тела не менее 50 кг. Это может быть как гражданин Российской Федерации, так и человек, проживающий на территории нашей страны не менее года.

Для женщин допустимая частота донаций — не более четырех раз в год, для мужчин — не более пяти раз в год. Если говорить о противопоказаниях к донорству, они бывают относительные и абсолютные.

"Например, в число относительных входит ОРВИ – если человек переболел им, то он месяц не допускается к донации. Также это могут быть прививки – тоже месяц со дня вакцинации, беременность - в течение года, лактация - три месяца. К абсолютным противопоказаниям относятся инфекции, в том числе ВИЧ и гепатит, хронические инфекционные заболевания, различные виды бронхиальной астмы", - пояснил Александр Гаврилей, главный врач Областной станции переливания крови.

Ближайшая донорская суббота состоится 24 апреля. Желающих пополнить банк крови ждут на станции переливания по адресу улица Энергетиков, 35 с 8 утра до 13 часов дня. Специалисты обращают внимание, что в рамках акции будет осуществляться приём только повторных и постоянных доноров. Новичков в деле донорства на станции ждут в будни с 8 утра до 13 часов.