Казахская община в Голышманово выступила за создание парка национальных культур

Голышмановская казахская община одобрила общественную инициативу о создании парка национальных культур в окрестностях деревни Земляная. Проект получит всестороннюю поддержку.

Как отметил председатель Национально-культурной автономии казахов Голышмановского городского округа, ветеран органов внутренних дел Дуйсенбай Беккожинов, местная казахская молодежь тянется к национальной культуре, к своим корням. С помощью администрации городского округа и региональной Национально-культурной автономии казахов был открыт класс по изучению казахского языка, культуры и традиций. Многие молодые родители уже привели туда своих детей.

Создание парка национальных культур, проведение праздников разных народов послужит сплочению многонационального населения муниципалитета, считает Дуйсенбай Беккожинов. В марте 2021 года на территории, где планируется разместить парк, уже состоялся казахский национальный праздник Наурыз, в котором приняли участие представители многих национальностей, пишет ИА "Тюменская линия".

В поддержку инициативы о создании парка национальных культур выступил и председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, член президиума Всемирной Ассоциации казахов Есенгалий Ибраев. "Мы с удовольствием поможем в реализации этого замечательного проекта", - подчеркнул он.

По мнению главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова, в будущем парк может стать точкой притяжения для предпринимателей, работающих в таких сферах, как туризм, досуг, общественное питание, производство сувениров.