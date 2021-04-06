Тюменские росгвардейцы поддержали донорскую акцию "От сердца к сердцу"

За три месяца 2021 года представители Управления Росгвардии по Тюменской области суммарно сдали более 40 литров крови. В этот раз в рамках всероссийской донорской акции "От сердца к сердцу" начальник территориального управления полковник полиции Евгений Федоткин и личный состав подразделения пополнили донорский банк кровью и её компонентами, в том числе содержащими антитела к коронавирусу. Их сдали те, кто перенес заболевание, либо привился вакциной.

Благотворительное мероприятие состоялось в рамках взаимодействия регионального управления Росгвардии с областной станцией переливания крови и благотворительным фондом "Добру быть!", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Обеспечивая правопорядок, общественную безопасность и защиту граждан, военнослужащие и сотрудники ведомства регулярно оказывают всестороннюю помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сдача крови – это значимый вклад каждого из нас в спасение чьей-то жизни", - уверен Евгений Федоткин.