В "Артеке" стартовала учеба для будущих навигаторов детства

В Международном детском центре "Артек" началась первая смена для будущих советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями, которые были отобраны по итогам конкурса "Навигаторы детства", запущенного Российским движением школьников (РДШ) и Министерством просвещения Российской Федерации 22 января.

После того, как участники прошли все дистанционные конкурсные испытания, были отобраны 2500 человек, которые будут рекомендованы к трудоустройству в школы 10 пилотных регионов Тюменская область - в их числе. Однако перед этим им предстоит пройти недельное очное обучение в Артеке.

В основе образовательной программы - "Артековская педагогика", которая включает в себя современные технологии воспитания, основные подходы к организации воспитательного процесса, организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в разнообразных формах воспитательной работ. Кроме того, в эту программу включены разнообразные мастер-классы по навыкам эффективной коммуникации, ведению социальных сетей, событийному креативу и формам работы с детским коллективом.

"Первыми на обучение отправились 156 человек. Самая большая делегация из Челябинской области – 31 человек, а самая малокомплектная – Сахалинская область, оттуда приехало 9 человек. Все они по возвращении домой станут участниками региональных интенсивов, направленных на формирование команд региона, которым предстоит реализовывать федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Например, в Ставропольском крае такой интенсив уже состоялся после подведения итогов конкурса "Навигаторы детства", – рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Всего в период с 23 марта до 26 августа пройдут 14 сессий для будущих советников по воспитанию и работе с детскими объединениями. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе в дистанционном режиме – 12 дней, в очном - 7.

Конкурсанты претендуют на новые должности советников по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах, которые будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в 10 субъектах России: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, а также городе Севастополе и Ставропольском крае. Отличием деятельности советника от уже работающих в школе специалистов по воспитанию станет то, что основная его задача – открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают существующие детские организации и детские общественные объединения, помочь сориентироваться в этом мире возможностей и выстроить траекторию движения ребенка в нем.