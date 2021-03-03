В Тюменской области продолжают работу 10 коронавирусных госпиталей

13:33 03 марта 2021
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Лечение пациентов с коронавирусом в Тюменской области осуществляют в 10 госпиталях. Суммарно госпитали рассчитаны на 1 200 мест. На 3 марта 2021 года свободно 18,4 % мест.

В Тюмени госпитали располагаются в Областной инфекционной клинической больнице,  ОКБ №1, Госпитале для ветеранов войн, Перинатальном центре и Областном наркодиспансере, за городом -  в ЛРЦ "Градостроитель". Также госпиталя действуют в Областной больнице №3 (Тобольск), Областной больнице №4 (Ишим), Областной больнице №12 (Заводоуковск) и Упоровской районной больнице (филиал ОБ№12), сообщает ОперШтаб.

Теги: здравоохранение , коронавирус , медицина
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