В Тюменском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по поводу несанкционированной свалки в районе села Щербак Тюменского района. Выяснилось, что на земельном участке складируются шины, строительный мусор и другие отходы.

Собственниками участка являются администрация Каскаринского муниципального образования Тюменского района и еще несколько лиц.

Природоохранная прокуратура обратилась в Тюменский районный суд Тюменской области с иском, в котором потребовала обязать собственников очистить участок от отходов. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

"В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок очищен от отходов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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