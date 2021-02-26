В Тюменском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по поводу несанкционированной свалки в районе села Щербак Тюменского района. Выяснилось, что на земельном участке складируются шины, строительный мусор и другие отходы.
Собственниками участка являются администрация Каскаринского муниципального образования Тюменского района и еще несколько лиц.
Природоохранная прокуратура обратилась в Тюменский районный суд Тюменской области с иском, в котором потребовала обязать собственников очистить участок от отходов. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
"В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок очищен от отходов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru