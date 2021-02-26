В Тюменском районе ликвидировали несанкционированную свалку

11:17 26 февраля 2021
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Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку  по поводу несанкционированной свалки в районе села Щербак Тюменского района. Выяснилось, что на земельном участке складируются шины, строительный мусор и другие отходы.

Собственниками участка являются администрация Каскаринского муниципального образования Тюменского района и еще несколько лиц.

Природоохранная прокуратура обратилась в Тюменский районный суд Тюменской области с иском, в котором потребовала обязать собственников очистить участок от отходов. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

"В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок очищен от отходов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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Теги: свалка
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