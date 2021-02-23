В Тобольске почтили память красноармейца Михаила Балина

Церемония передачи останков красноармейца Михаила Ивановича Балина, погибшего во время Великой Отечественной войны, состоялась 23 февраля в Тобольске. Отдать дань памяти защитнику Отечества пришли его родственники, представители Областного поискового центра им. Артура Ольховского, курсанты ТВВИКУ, общественники, воспитанники спортивного молодежного центра "Россияне" и сотрудники МЧС.

Останки солдата были найдены поисковиками в Тверской области. С 1942 года боец числился пропавшим без вести и спустя 80 лет участник Великой Отечественной войны вернулся на малую родину. Усилиями поисковиков и представителей администрации Тобольского района через социальные сети были найдены родные солдата. У Михаила Ивановича и его жены Марии Алексеевны было четыре ребенка. В настоящее время в разных городах проживают четыре внука и две внучки.