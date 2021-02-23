Девушки Тобольска поздравили ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества

Воспитанницы отдела гражданско-патриотического воспитания Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска записали короткие видео с поздравлениями военным. Таким образом юные тоболячки присоединились ко всероссийскому флешмобу-поздравлению с Днем защитника Отечества.

Куратор проекта Альбина Райфенгерст рассказала, что девушки с удовольствием откликнулись на акцию, пишет ИА "Тюменская линия".

"Особенно хочется уделить внимание, конечно, ветеранам Великой Отечественной. Очень важно, чтобы осталась память об их подвиге, ведь, неизвестно, каким был бы мир сейчас, если бы не наши герои", - сказала Альбина Райфенгерст.

Поздравления также адресованы солдатам и офицерам, в числе которых и бывшие воспитанники тобольского военно-спортивного центра "Россияне".