Тюменцы решили показать, что защитниками Отечества могут быть не только военные

16:10 23 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В преддверии 23 Февраля Тюменский медиацентр подготовил фотопроект, участниками которого стали врач, пожарный, IT-специалист, эколог и сотрудник ГИБДД.

"С помощью фотопроекта мы хотим показать, что в этот праздник вы также можете поздравить своих родных и друзей, которые, как и наши участники, защищают разные сферы жизни", - сообщают инициаторы в группе Медиацентра в "ВКонтакте". 

﻿
1/5

Проект реализован в рамках флешмоба #НашиЗащитники.

Теги: День защитника Отечества , проекты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021