Тюменцы решили показать, что защитниками Отечества могут быть не только военные

В преддверии 23 Февраля Тюменский медиацентр подготовил фотопроект, участниками которого стали врач, пожарный, IT-специалист, эколог и сотрудник ГИБДД.

"С помощью фотопроекта мы хотим показать, что в этот праздник вы также можете поздравить своих родных и друзей, которые, как и наши участники, защищают разные сферы жизни", - сообщают инициаторы в группе Медиацентра в "ВКонтакте".

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Проект реализован в рамках флешмоба #НашиЗащитники.