Заводоуковцы записывают видеосюжеты о своих героях и их подвигах

Жители Заводоуковского городского округа участвуют в в акции "Помним своих героев" - они записывают видеоролики с рассказами о ветеранах и их подвигах в годы войны. Одними из активных участников акции стали сотрудники Колесниковского дома культуры, сообщает "Тюменская область сегодня".

Накануне Дня защитника Отечества работники культуры разместили в соцсетях несколько видеороликов в рамках акции. Один из них посвящен земляку Климентию Данилову. Уроженец села Колесниково Климентий Григорьевич попал на фронт в июле 1941 года. В звании старшего сержанта служил на Калининском фронте.

В мае 1942 года в боях под Старой Руссой Новгородской области фронтовик получил тяжелое осколочное ранение, после которого была ампутирована кисть руки. После госпиталя был демобилизован и вернулся в родное село. Работал учетчиком на приеме зерна, кладовщиком и бригадиром в колхозе, пока позволяло здоровье. Награжден многими наградами, среди них – Орден Красной звезды и медаль "За победу над Германией". Умер Климентий Григорьевич в 1969 году. В память о земляке односельчане подготовили видеоролик, который разместили в соцсетях накануне Дня защитника Отечества.

Гилевский дом культуры разместил публикацию о земляке, участнике Великой Отечественной Федоре Лукиче Панфилове, Шестаковский дом культуры – о труженице тыла Александре Михайловне Зеленовской, Сосновский дом культуры – о ветеране Валентине Константиновиче Елфимове, Лыбаевский дому культуры – о фронтовике Андрее Филипповиче Кузнецове.

Сотрудники центра культуры и досуга продолжают принимать от земляков видеоролики и фотографии с описаниями, посвященные героям семей – отцам, дедам и прадедам, которые служили и воевали в годы войны.