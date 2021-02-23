Школьники Тюменской области делятся рассказами о подвигах ветеранов

Акция "Помним своих героев" проходит в Тюменской области. В преддверии Дня защитника Отечества жителям региона предложили сделать видеозаписи рассказов о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны.

В Тобольске корреспонденту Megatyumen.ru сообщили, что участниками акции стали дети и подростки. Видеорассказы о героических земляках они размещают на своих страницах в соцсетях, публикации отмечают хештегом #ЗащитимВетеранов. Ребята считают, что таким образом могут выразить свое уважение ветеранам Великой Отечественной войны и благодарность за вклад в развитие страны.

Акция "Помни своих героев" проходит во всех регионах. В Тюмени принять участие в патриотическом мероприятии призывает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо":