Школьники Тюменской области делятся рассказами о подвигах ветеранов

Акция "Помним своих героев" проходит в Тюменской области. В преддверии Дня защитника Отечества жителям региона предложили сделать видеозаписи рассказов о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны.
В Тобольске корреспонденту Megatyumen.ru сообщили, что участниками акции стали дети и подростки. Видеорассказы о героических земляках они размещают на своих страницах в соцсетях, публикации отмечают хештегом #ЗащитимВетеранов. Ребята считают, что таким образом могут выразить свое уважение ветеранам Великой Отечественной войны и благодарность за вклад в развитие страны.
Акция "Помни своих героев" проходит во всех регионах. В Тюмени принять участие в патриотическом мероприятии призывает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо":
⭐В преддверии Дня защитника Отечества всем желающим предлагаем принять участие в Акции "Помним своих героев"!
Для этого необходимо разместить короткое видео с ветераном или его портретом, в котором вы рассказываете о подвиге этого человека.
Свою публикацию отметить хештегом #ЗащитимВетеранов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru