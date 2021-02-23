Тюменцы участвуют во всероссийском проекте "Письмо Победы"

Поздравление ветеранам Великой Отечественной войны или поделиться мнением о необходимости сохранения исторической памяти тюменцы могут с 19 по 23 февраля. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

Участвовать в акции могут все желающие, есть несколько способов:

- разместить пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хештегом #ПисьмоПобеды;

- написать письмо с помощью виджета в группе движения "ВКонтакте" или на сайте волонтерыпобеды.рф;

- отправить свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com



Письма после модерации будут напечатаны на специальных бланках и доставлены ветеранам с соблюдением всех эпидемиологических мер, сообщает "АиФ.Тюмень".

"После 23 февраля на нашем сайте мы будем каждый месяц публиковать информацию о ветеранах, которые скоро отметят свой день рождения. Предлагаем присоединиться и поздравить их с этим праздником всей страной", – отметила руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.

Региональный центр "Семья" принимает участие в акции и предлагает жителям города присоединиться.