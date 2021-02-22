Тюменские врачи не рекомендуют носить маску вместо шарфа в мороз

В морозную погоду многие тюменцы приноровились носить маску даже на улице, потому что она позволяет защитить лицо от холода – вместо шарфа. Однако врачи не рекомендуют этого делать по ряду причин.

Как рассказал врач-инфекционист Виктор Павлов, надевать маску на улице нет необходимости, потому что человек находится на свежем воздухе, а люди как правило соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, маска по факту не создает согревающего эффекта, но при этом от теплого дыхания она быстро намокает, леденеет и охлаждается.

"Это отрицательно влияет и на дыхательную систему, и на кожу лица. Мокрую маску нужно как можно быстрее снять и выбросить, либо, если она многоразовая, - убрать в карман и дома постирать, высушить, прогладить", - утверждает врач.

Если маска тканевая и промокла на улице, ее уже нельзя будет надеть в помещении или транспорте, она перестанет защищать от вирусов и инфекций, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".