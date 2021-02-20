У горячей линии по тестированию на коронавирус изменился режим работы

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает о новом графике работы горячей линии по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию (8-904-492-92-30). Она работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

При этом режим работы горячей линии Управления по профилактике коронавируса (8-800-302-26-70), объединенной с Единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции, остался прежним. Она работает ежедневно с 8:00 до 22:00.