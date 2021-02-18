Служба 122 приняла 250 тысяч звонков от тюменцев

Служба 122, организованная на базе региональной единой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции, приняла свыше 250 тысяч звонков от жителей Тюменской области, в том числе за последний месяц — 32 852. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Ежедневно в службу поступает около 2 тысяч звонков, а в пиковые дни — до 4 тысяч. Среднее время разговора оператора с гражданином составляет 2 минуты, а среднее время ожидания на линии — 6 секунд.

Звонки по единому номеру 122 в регионе принимаются с конца ноября 2020 года. ПО короткому бесплатному номеру гражданин получает консультацию и помощь без лишних переводов и самостоятельных звонков. Операторы не только могут ответить на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, но и записать на плановый прием к терапевту или педиатру, а также оформить вызов врача на дом.

К единой горячей линии подключены все медорганизации области, имеющие прикрепленное население. Единая горячая линия по вопросам коронавируса создана на базе центра телефонного обслуживания Тюменской области, который курируется региональным департаментом информатизации. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00.