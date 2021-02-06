Николай Брыкин узнал, что волнует жителей пяти муниципалитетов Тюменской области

Встречи с депутатом Госдумы РФ, руководителем тюменского регионального общественного объединения "Защита Отечества" Николаем Брыкиным состоялись в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Юргинском районах с 1 по 4 февраля. Заключительный день работы в избирательном округе он провел в Тюмени: сначала в общественной приемной партии "Единая Россия" состоялся личный прием граждан, затем - визит в областную клиническую больницу №2.

Подводя итоги региональной недели, депутат сообщил, что во всех районах, где он побывал, состоялись встречи с активами партии "Единая Россия", главами муниципальных образований, представителями общественных организаций. Местные жители интересовались общефедеральной повесткой, живо обсуждали текущие вопросы, в том числе местного масштаба. Речь шла о занятости населения в сельской местности, стратегии развития районов, о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ, тарифах и так далее. Жители двух райцентров на встрече с депутатом обозначили проблему бродячих собак. В Абатском и Юргинском районах поделились планами по созданию парков "Патриот". Викуловчане рассказали про юных инспекторов дорожного движения, которым хотелось бы пошить единую, соответствующую требованиям соревнований, форму для ЮИД.

Николай Барыкин отметил, что в Тюменской области в целом благополучная ситуация. Разного плана жизненные вопросы, конечно же, возникают, но большинство из них все решаемы на муниципальном, региональном уровне. "Что касается помощи с точки зрения федерального законодательства или требующей участия депутата Госдумы, я всегда включаюсь в решение таких проблем. Часто оказываем поддержку жителям области и общественным организациям через региональное отделение "Защита Отечества", - отметил Николай Брыкин. "Все обращения, что идут с мест в мой адрес, в адрес "Единой России", всегда выполняем, делаем все и будем делать. Важно, чтобы у наших людей была уверенность, что они со своими проблемами не остались один на один", - подчеркнул депутат Госдумы.