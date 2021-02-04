В квест по термальным источникам приглашает Visit Tyumen

14:04 04 февраля 2021
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Команда Visit Tyumen и ГК "Мегаполис" приглашает гостей и жителей области к участию в увлекательном квесте по термальным источникам. Каждый участник по итогу прохождения квеста получит приятный подарок от одного из партнеров мероприятия.

Квест проходит бесплатно с 8 по 12 февраля, для участия нужно собрать команду от трех человек 18+. В течение нескольких дней участники будут бесплатно посещать источники в свободное время (задания не на скорость, поэтому легко вписываются в будни), выполнять задания и делать фотографии.

Ознакомиться с подробностями и подать заявку на участие  можно на сайте Visit Tyumen.

Теги: источники , квесты , отдых , призы , туризм
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