Ежедневная термометрия в тюменских школах остается обязательной

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области ученики всех школ вышли с "дистанционки" и занимаются в офлайн-режиме. Для этого в учебных заведениях обязательно соблюдение всех требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе – ежедневная термометрия.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора, ученики занимаются в своих классах, не переходя из кабинета в кабинет, на входе в школу выполняется термометрия. Отказаться от этой процедуры родители, как представители учащихся, не могут. Эта вынужденная временная мера, которая призвана не допустить распространения заболеваемости и защитить детей от заболевания.

К требованиям ведомства также относятся "утренний фильтр" с бесконтактной термометрией, использование рециркуляторов, частое проветривание и разделение классов во время учебы, во время обеда в школьной столовой. Комплекс проводится в рамках реализации противоэпидемических мероприятий, потому согласия на процедуры не требуется, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".