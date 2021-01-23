Тюменцы пишут письма незнакомым людям в формате посткроссинга

День почерка или День ручного письма празднуют 23 января. Интернет и электронная почта практически вытеснили бумажные послания из повседневной жизни, однако тюменцы продолжают переписываться и посылать открытки, в том числе незнакомым людям.

Как рассказала пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева, Почта России помогает сохранять традицию переписки в рамках проекта "Посткроссинг". С его помощью люди из разных стран переписываются и обмениваются открытками.

"При регистрации на сайте заполняется небольшая анкета, в которой обозначено, какие темы будут интересны получателю. Это могут быть кошки, маяки и видовые открытки. При отправлении открытке присваивается номер, чтобы вести статистику участников и полученных посланий", - сообщила она.

При посткроссинге тюменцы отправляют послания незнакомым людям, выбор адресата проходит автоматически. Личные открытки и письма, как правило, предназначены друзьям и знакомым. Есть популярные адреса, например, в резиденцию российского Деда Мороза.

По данным ведомства, всего зафиксировано 801 516 зарегистрированных участников из 207 стран. Из них около 100 человек – тюменцы, пишет "Мегатюмень".