В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за нарушений в пансионате для престарелых на улице Рябиновой

В Тюмени по факту оказания услуг в организации, оказывающей социальную помощь престарелым гражданам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствием установлено, что сотрудники организации, расположенной по улице Рябиновой города Тюмени оказывали услуги по круглосуточному проживанию в доме 26 гражданам пожилого возраста с грубым нарушением правил пожарной безопасности. Ранее прокуратура потребовала приостановить деятельность организации до устранения грубых нарушений закона. В частности в доме отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, ответственных за безопасность постояльцев. Расследование уголовного дела продолжается.