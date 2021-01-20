В Тюменской области старшему поколению предлагают повысить финансовую грамотность

09:14 20 января 2021
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С 27 января по 23 апреля жители Тюменской области могут стать участниками весенней сессии проекта "Финансовая грамотность для старшего поколения". Занятия проводят представители Банка России.

На онлайн-занятиях слушатели познакомятся с основными правилами принятия решений по использованию финансовых продуктов и услуг, получат представление об основах безопасного инвестирования, узнают, какие приемы используют финансовые мошенники, а также, как защитить свои права потребителя финансовых услуг.

Расписание весенней сессии, информация об экспертах, инструкции для подключения и иные методические материалы размещены на сайте.

Теги: финансовая грамотность
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