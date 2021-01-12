У тюменцев соберут елки для передачи в зоопарк

В Тюмени активисты "Молодой гвардии" запустят городскую акцию по сбору хвойных елок от населения с целью дальнейшей передачи деревьев в зоопарк для животных.
Собирать ели в микрорайонах в течение двух недель будет специальный экоавтомобиль, за время акции он объедет все районы города:
16 января — Восточный район
1. Сквер энергетиков 15:00-17:00
2. Сквер депутатов 15:00-17:00
3. Федюнинского, 58 к2 15:00-17:00
4. Сквер Льва Ровнина 15:00-17:00
5. Червишевский тракт, 45 к8 15:00-17:00
17 января — Калининский район
1. Сквер Комсомольский 15:00-17:00
2. Сквер Юности 15:00-17:00
3. Сквер Болгаро-Советской дружбы 15:00-17:00
4. Школа 69 к2 Самарцева, 28 15:00-17:00
23 января — Центральный район
1. Площадь 400-летия Тюмени 15:00-17:00
2. Площадь борцов революций 15:00-17:00
3. Площадь Европы 15:00-17:00
4. Загородный сад 15:00-17:00
24 января - Ленинский район
1. Сквер Казачьи луга 15:00-17:00
2. Сквер Ветеранов энергетики 15:00-17:00
3. Сквер Корабельный 15:00-17:00
4. Сквер Дружбы Народов 15:00-17:00
"Елки — это органические отходы, которые не разлагаются на свалке и способствуют образованию метана. Наша акция по сбору деревьев не только поможет животным зоопарка, но и уменьшит количество отходов", — комментирует Владимир Сбитнев, руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия".
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