У тюменцев соберут елки для передачи в зоопарк

В Тюмени активисты "Молодой гвардии" запустят городскую акцию по сбору хвойных елок от населения с целью дальнейшей передачи деревьев в зоопарк для животных.

Собирать ели в микрорайонах в течение двух недель будет специальный экоавтомобиль, за время акции он объедет все районы города:

16 января — Восточный район

1. Сквер энергетиков 15:00-17:00

2. Сквер депутатов 15:00-17:00

3. Федюнинского, 58 к2 15:00-17:00

4. Сквер Льва Ровнина 15:00-17:00

5. Червишевский тракт, 45 к8 15:00-17:00

17 января — Калининский район

1. Сквер Комсомольский 15:00-17:00

2. Сквер Юности 15:00-17:00

3. Сквер Болгаро-Советской дружбы 15:00-17:00

4. Школа 69 к2 ​Самарцева, 28 15:00-17:00

23 января — Центральный район

1. Площадь 400-летия Тюмени 15:00-17:00

2. Площадь борцов революций 15:00-17:00

3. Площадь Европы 15:00-17:00

4. Загородный сад 15:00-17:00

24 января - Ленинский район

1. Сквер Казачьи луга 15:00-17:00

2. Сквер Ветеранов энергетики 15:00-17:00

3. Сквер Корабельный 15:00-17:00

4. Сквер Дружбы Народов 15:00-17:00

"Елки — это органические отходы, которые не разлагаются на свалке и способствуют образованию метана. Наша акция по сбору деревьев не только поможет животным зоопарка, но и уменьшит количество отходов", — комментирует Владимир Сбитнев, руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия".