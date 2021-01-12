В Роспотребнадзоре работает горячая линия по профилактике коронавируса

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции, объединенная с единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции. Телефон горячей линии: 8-800-302-26-70, режим работы — ежедневно с 8.00 до 20.00.

Также работает горячая линия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию: 8-904-492-92-30, режим работы — ежедневно с 8.00 до 22.00.

За прошедшую неделю на горячие линии поступило 343 звонка, в том числе по тестированию 52. За время работы на горячие линии Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 131 тысячи звонков.

Задаваемые вопросы касались тестирования на короновирус при возвращении из-за границы, мер профилактики COVID-19, профилактических противоэпидемических мероприятий.