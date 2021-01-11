Тюменцам напоминают, как правильно мыть руки

Роспотребнадзор напоминает, что мытье рук с мылом это важный способ профилактики коронавирусной инфекции. Специалисты рассказали, какое стоит выбрать мыло и какой должна быть техника мытья рук.

Мыло: обычное или антибактериальное?

Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно "антибактериальным" мылом. Для того чтобы смыть вирус достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома.

Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия "стандартного" антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о дезинфицирующем средстве — кожном антисептике.

Так называемое "антибактериальное" мыло вирусы может не уничтожить, так как устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть.

Техника мытья рук

Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте простым правилам:

— снимите украшения, закатайте рукава;

— смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла;

— тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук;

— обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло;

— просушите руки полотенцем.

Сушка рук имеет важное значение — руки высушивают, промокая их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем.

Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.

Когда мыть руки?

До:

— приготовления еды

— приема пищи

— надевания контактных линз и нанесения макияжа

— прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам

— проведения манипуляций медицинского характера.

После:

— приготовления еды

— обработки загрязненного белья

— ухода за больными

— уборки и работы по дому и в саду

— кашля, чихания или рвоты

— контакта с домашними и любыми другими животными

—работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях

— занятий спортом

— прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран

— посещения туалета

— контакта с деньгами

— работы за компьютером и другой оргтехникой

— поездки в общественном транспорте.