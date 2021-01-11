Тюменцам напоминают, как правильно мыть руки

Роспотребнадзор напоминает, что мытье рук с мылом это важный способ профилактики коронавирусной инфекции. Специалисты рассказали, какое стоит выбрать мыло и какой должна быть техника мытья рук.
Мыло: обычное или антибактериальное?
Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно "антибактериальным" мылом. Для того чтобы смыть вирус достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома.
Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия "стандартного" антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о дезинфицирующем средстве — кожном антисептике.
Так называемое "антибактериальное" мыло вирусы может не уничтожить, так как устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть.
Техника мытья рук
Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте простым правилам:
— снимите украшения, закатайте рукава;
— смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла;
— тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук;
— обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло;
— просушите руки полотенцем.
Сушка рук имеет важное значение — руки высушивают, промокая их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем.
Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.
Когда мыть руки?
До:
— приготовления еды
— приема пищи
— надевания контактных линз и нанесения макияжа
— прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам
— проведения манипуляций медицинского характера.
После:
— приготовления еды
— обработки загрязненного белья
— ухода за больными
— уборки и работы по дому и в саду
— кашля, чихания или рвоты
— контакта с домашними и любыми другими животными
—работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях
— занятий спортом
— прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран
— посещения туалета
— контакта с деньгами
— работы за компьютером и другой оргтехникой
— поездки в общественном транспорте.
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