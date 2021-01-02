Выпускникам прошлых лет пора определяться с предметами для сдачи ЕГЭ

В 2021 году абитуриентами могут стать выпускники, которые уже сдавали ЕГЭ с 2017 по 2021 годы. При подаче заявления также есть возможность улучшить результаты по конкретным предметам или сдать новые экзамены, если это потребуется для поступления.

Новшество 2021 года: есть обязательные экзамены и по выбору абитуриента. На официальных сайтах уже размещена информация в специальных разделах для поступающих.

Выпускники прошлых лет при желании сдать ЕГЭ должны подать заявление до 1 февраля 2021 года. Заявления принимают в будни в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73, с 9 до 16.30 часов) и департаменте образования Администрации города Тюмени (ул. Республики, 17, с 9 до 12 часов). С собой нужно взять оригиналы и копии паспорта (2,3 страница и страница с пропиской), аттестата о среднем образовании, свидетельства о браке или свидетельства о смене имени, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, у выпускников прошлых лет есть возможность переписать итоговое сочинение, если в вузе его рассматривают как индивидуальное достижение. Основной период по итоговому сочинению перенесли на апрель 2021 года. Заявления принимают в департаменте образования.