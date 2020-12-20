В Тобольске и Ишиме раздают новогодние открытки

Открытки с пожеланиями можно будет получить в кафе и общественных пространствах Тобольска и Ишима в рамках новогодней акции от мультицентра "Моя территория".

Как сообщили организаторы, взять открытку можно бесплатно к любому заказу, оставить её себе или подписать на обороте и подарить близкому человеку. Открытки составлены из пожеланий пользователей социальных сетей "Вконтакте" и "Инстаграм", которые были написаны под тематическими постами.

За время акции жители Тобольска написали более 50 поздравлений. В них они желали побольше тёплых встреч и объятий, ярких эмоций, приятных сюрпризов. Каждый пятый призывал действовать и не сомневаться в собственных силах.

"Новый год — это всегда ожидание чуда. Мы решили напомнить тюменцам о том, что в их силах создать праздничное настроение для себя, своих близких и даже целого города. Теплые слова могут поддержать в трудный момент совершенно незнакомого человека", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Конкурс новогодних пожеланий состоялся в рамках предновогодней кампании #всегохорошего2020, которую в декабре 2020 года проводят молодёжные пространства Тюмени, Тобольска и Ишима, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".