Николай Брыкин помогает врачам ОКБ№2 автотранспортом

На территории обслуживания взрослой и детской поликлиник Областной клинической больницы № 2 в Тюмени проживает около 80 тысяч человек. С октября, когда служба неотложной помощи начала работать круглосуточно, медики этой больницы выезжали по вызовам горожан на дом 17 680 раз, в том числе к потенциальным носителям вируса и пациентам с подтверждённым COVID-19.

В службе неотложной медицинской помощи создано 16 эпидбригад из медработников взрослой и детской поликлиник. Они выезжают на поступившие вызовы и патронаж, чтобы проверить состояние здоровья у пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома.

Ежедневно от поликлиник отъезжает 10 автомобилей с эпидбригадами, из них около половины – направлены в помощь больничному автотранспорту, в том числе три машины с водителями предоставил региональный департамент здравоохранения.

Депутат Госдумы Николай Брыкин тоже помог организовать работу дополнительных автомобилей для оказания неотложной помощи тюменцам. Это весомая поддержка, отмечают в лечебном учреждении. "При существующей нагрузке пополнение даже на один автомобиль значительно увеличивает оперативность выездной службы. Мы признательны за предоставление транспорта. Благодаря такому взаимодействию удается быстрее приходить на помощь нашим пациентам", - говорит старшая медсестра взрослой поликлиники ОКБ №2 Татьяна Друганова.