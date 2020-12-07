В Тюмени продают двухэтажный деревянный памятник архитектуры за 20 млн рублей

Департамент имущественных отношений Тюменской области выставил на торги деревянное здание, известное как дом С. Г. Селеверстова — Л. Х. Брандта. Это самый большой дом в застройке старого купеческого квартала. Стефан Григорьевич Селиверстов был купцом 2-й гильдии, тюменским судовладельцем, а Лейба Хаимович Брандт — представитель тюменского клана Брандтов, тоже купец.

Дом, построенный в 1905 году (по другим данным — в конце XIX века), теперь является объектом культурного наследия регионального значения. Здание расположено в историческом центре Тюмени — на улице Комсомольской, 6. Оно продаётся вместе с земельным участком.

Торги пройдут в онлайн-формате 20 января 2021 года, подать заявку на участие можно до 14 января включительно. Начальная цена объекта — чуть более 20 млн рублей, задаток составит 20 % от стартовой цены.