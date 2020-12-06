Врачи ОКБ №2 вернули возможность ходить пациентке из Ишима

Фото пресс-службы ОКБ №2

Врачи Областной клинической больницы №2 в Тюмени провели операцию женщине с онкозаболеванием, заменив разрушенный метастазами тазобедренный сустав на уникальный имплант. Благодаря этому пациентке сохранили возможность двигаться и ходить, ведь иначе она осталась бы прикованной к кровати.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №2, жительница Ишима Наталья поступила в больницу с патологическим переломом верхней трети левого бедра. Выяснилось, что в 2008 году она лечилась от онкозаболевания, после чего наступила ремиссия. Поэтому с жалобами на боли в ногах, появившиеся спустя 11 лет, к врачам она обратилась не сразу. Во время обследования по поводу перелома бедра у женщины обнаружили метастазы, в месте перелома кость практически отсутствовала.

"Помочь ей могло только протезирование, иначе бы женщина осталась недвижимой", - прокомментировал руководитель травматолого-ортопедического центра ОКБ № 2 Денис Душин.

Во время реконструктивной операции травматологи удалили метастатическую опухоль и установили вместо разрушенной кости уникальный модульный эндопротез, разработанный специально для онкологического эндопротезирования. Уже на четвёртый день после высокотехнологичной операции Наталья смогла садиться на кровати и спускать ноги на пол. Впервые за месяц с момента перелома ей удалось поесть сидя, а не лёжа в кровати.

Сейчас пациентка под присмотром инструктора ЛФК проходит реабилитацию, восстанавливает активность. В течение трех месяцев ей придется ходить с опорой на костыли, однако врачи не сомневаются в полном восстановлении. Тем более, что сама пациентка прикладывает для этого максимум усилий.

После выписки из стационара ОКБ №2 она продолжит специализированную терапию уже под контролем онкологов МКМЦ "Медицинский город".