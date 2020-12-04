Николай Брыкин помог закупить обеззараживатели воздуха и лекарства для дома престарелых

Более 300 тысяч рублей выделило региональноеобщественное объединение "Защита Отечества" на бактерицидные облучатели и лекарственные препараты для подопечных отделения временного проживания в поселке Нагорный Уватского района, а также на средства индивидуальной защиты для работников и волонтёров.

Оказанная помощь направлена на профилактику распространения инфекций и защиту от заражения COVID-19 постояльцев и работников учреждения.

Поддержка дома престарелых – это инициатива депутата Государственной думы от Тюменской области и руководителя регионального общественного объединения "Защита Отечества" Николая Брыкина. "Заявка Уватского района была рассмотрена в кратчайшие сроки и средства оперативно поступили на счёт комплексного центра социального обслуживания. В разгар эпидемии дополнительная помощь самой уязвимой категории наших жителей – это более чем достойно", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

Как сообщает пресс-служба Уватского района, основными получателями услуг отделения временного проживания являются одинокие пожилые люди. Так, за девять месяцев в отделении оказана помощь 48 пенсионерам по возрасту, 18 гражданам пожилого возраста и имеющих группу инвалидности, участнику трудового фронта и ветерану труда.