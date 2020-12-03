Роспотребнадзор рассказал о профилактике коронавируса в домашних условиях

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях подготовил Роспотребнадзор. Специалисты приводят следующие правила.

По возвращении домой обработайте руки или перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком. Снимите обувь и замените ее на домашнюю.

Протрите дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона с дезинфицирующим средством.

Снимите маску и перчатки и утилизируйте их. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Один раз в день проводите влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими средствами (на основе катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) – четвертичными аммониевыми соединениями, третичными аминами, полимерными производными гуанидина). Проветривать помещения нужно как можно чаще.

После посещения квартиры посторонними лицами обрабатывайте выключатели, ручки дверей, водопроводные краны и другие объекты, часто контактирующие с руками, спиртсодержащими дезинфицирующими средствами.

Как проводить уборку в доме, если кто-то в семье заболел COVID-19

Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. Вирус может находится в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, посуде, белье и одежде больного, предметах ухода.

Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, рук и проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты.

Для дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую дезинфекцию в посудомоечных или стиральных машинах.

Предметы ухода необходимо протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором.

Уборочный материал по завершении обработки погружают в дезинфицирующий раствор, выдерживают экспозицию, прополаскивают и хранят в высушенном виде.

Для дезинфекции используют малотоксичные дезинфицирующие средства на основе катионных ПАВ – четвертичных аммониевых соединений, третичных аминов, полимерных производных гуанидина, а также спирты и композиционные средства на их основе.