Тюменцам с коронавирусом выдают бесплатные лекарства

В Тюменской области с 27 ноября начали выдавать бесплатные лекарства амбулаторно лечащимся от COVID-19. Деньги на закупку препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией в размере 57,8 млн рублей выделены из федерального бюджета.

Пациентам с коронавирусом предоставляются все необходимые лекарства. Набор формируется в зависимости от того, какое лекарство нужно конкретному пациенту. Специалисты в средствах защиты выезжают к пациентам на дом и выдают препараты, сообщил областной депздрав.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, бесплатные лекарства получат пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19: "Наш регион приступил к организации закупа препаратов".

В целом из резервного фонда Правительства РФ регионам выделено 5,04 млрд рублей на лечение не менее 640 500 человек.

Помимо этого, в бюджете Тюменской области по поручению губернатора в октябре было зарезервировано около 0,5 млрд рублей на приобретение и бесплатную выдачу препаратов некоторым категориям хронических больных и людям старше 65 лет. По сообщению ОперШтаба, отпуск в медицинские организации препаратов, приобретённых за счёт областного бюджета для пациентов групп риска, уже идет. В зависимости от показаний, состояния пациента будет выдаваться один из шести комплектов лекарств. В них входят противовирусные и противовоспалительные препараты, противомикробное средство для полоскания горла, витамины, по показаниям – антибиотики.