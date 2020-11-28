Участки для охраны исчезающих видов животных выделят в Тюменской области

Единую сеть охраняемых природных территорий планируют создать в Тюменской области на границе с Казахстаном. Такие меры будут способствовать сохранению редких видов животных, в том числе и мигрирующих.

Тюменские ученые проанализировали данную территорию и выявили катастрофическое сокращение численности отдельных видов животных в результате действия человека. В их числе – овсянка-дубровник: эта птица почти исчезла здесь к началу 21 века.

Заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев сообщил, что в результате исследований выделены несколько хорошо сохранившихся участков лесостепной зоны на юге Тюменской области. Они могут стать местами для создания участков комплексной сети особо охраняемых природных территорий. Участки находятся в Бердюжском и Армизонском районах Тюменской области, на территории Челябинской и Курганской областей, а также вдоль пограничной реки Уй с казахской стороны в Костанайской области, пишет "АиФ - Западная Сибирь".