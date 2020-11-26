Жителям Тюменской области предлагают включиться в систему наставничества

Жители Ишима, Ялуторовска, а также Казанского и Ярковского районов могут подать заявку и стать наставниками для подростков, нуждающихся в поддержке и помощи. Помогать выстраивать работу с детьми будут руководители региональных центров.
Наставники — это молодые люди с активной жизненной позицией. В проекте они могут стать примером для подростков, привить им интерес к творческой, спортивной или проектной деятельности.
Принять участие в региональной системе наставничества могут молодые люди от 25 до 40 лет, подать заявку можно до 1 декабря включительно. Сейчас от жителей области поступило 87 анкет.
Во время проекта наставники будут работать в паре с подростками. Курировать их работу, а также проводить образовательные и развлекательные мероприятия для участников будут руководители центров.
"Это больше, чем проект — это качественные изменения жизни как у подростка, так и у наставника. Для наставников это возможность проявить свою активную позицию, поделиться опытом, направить подростка. Зачастую в проект заходят те наставники, у которых есть незакрытые гештальты в прошлом, связанные с взаимоотношениями с семьей и друзьями. Для них проект помогает разобраться в себе", — отметила Мария Федоренко, куратор Региональной системы наставничества.
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