Жителям Тюменской области предлагают включиться в систему наставничества

Жители Ишима, Ялуторовска, а также Казанского и Ярковского районов могут подать заявку и стать наставниками для подростков, нуждающихся в поддержке и помощи. Помогать выстраивать работу с детьми будут руководители региональных центров.

Наставники — это молодые люди с активной жизненной позицией. В проекте они могут стать примером для подростков, привить им интерес к творческой, спортивной или проектной деятельности.

Принять участие в региональной системе наставничества могут молодые люди от 25 до 40 лет, подать заявку можно до 1 декабря включительно. Сейчас от жителей области поступило 87 анкет.

Во время проекта наставники будут работать в паре с подростками. Курировать их работу, а также проводить образовательные и развлекательные мероприятия для участников будут руководители центров.