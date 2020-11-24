Тюменцам с ВИЧ-инфекцией доставят 590 продуктовых наборов

В Тюменской области реализуется специальный проект "Сохраняя здоровье семьи", поддержанный президентским грантом. Проект направлен на помощь многодетным, неполным, неблагополучным, малообеспеченным тюменским семьям, затронутым ВИЧ. Главная идея проекта – по возможности уменьшить ущерб, нанесенный этим семьям пандемией, оказать людям материальную, информационную, консультационную помощь для того, чтобы помочь им продолжать лечение от ВИЧ, защитить своих детей от заражения ВИЧ-инфекцией. В проекте запланировано участие 120 семей.

"Уже на сегодняшний день мы обеспечили продуктовыми наборами и наборами с защитными средствами от COVID более 70 семей Тюменской области, затронутых ВИЧ-инфекцией, – рассказывает Наталья Устюжанина, руководитель общественной организации "Поколение", реализующей проект. - Это семьи, проживающие как в Тюмени, так и в самых удаленных уголках Тюменской области. Мы видим, насколько важна помощь людям в это нелегкое время".

Важной частью проекта стала доставка антиретровирусных лекарственных препаратов пациентам, которым по каким-то причинам сложно самостоятельно получить их вовремя.

"Большинство пациентов с ВИЧ строго соблюдают назначенную терапию. Проект помогает сохранять и поощрять их приверженность лечению, уберечь самого пациента от тяжёлых осложнений инфекции, а окружающих - от заражения", - говорит Ольга Саража, главный специалист по ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Тюменской области.

Проект рассчитан на 15 месяцев. За это время нуждающиеся тюменские семьи, затронутые ВИЧ, получат 590 продуктовых наборов. Кроме этого, ВИЧ-положительные мамы с новорожденными детьми получат 70 наборов сухих молочных смесей.