Почти 1,3 млн тестов на коронавирус выполнено в Тюменской области

Лаборатории Тюменской области продолжают наращивать объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю количество исследованных проб на наличие covid-19 увеличилось на 57 тысяч. Всего в регионе проведено 1 281 800 тестов.

Охват тестированием на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 549 на 100 тысяч населения. Исследования проводятся в двадцати лабораториях государственных и частных медорганизаций, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.