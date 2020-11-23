Почти 1,3 млн тестов на коронавирус выполнено в Тюменской области

17:32 23 ноября 2020
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Лаборатории Тюменской области продолжают наращивать объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю количество исследованных проб на наличие covid-19 увеличилось на 57 тысяч. Всего в регионе проведено 1 281 800 тестов.

Охват тестированием на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 549 на 100 тысяч населения. Исследования проводятся в двадцати лабораториях государственных и частных медорганизаций, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Теги: коронавирус , Роспотребнадзор , тестирование
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