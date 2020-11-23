Участники форума "Крапива" в Тюмени обсудили ценности педагогики и как не утонуть в рутине

Фото - Региональный центр «Новое поколение»

Сто учителей и преподавателей от 18 до 30 лет из 26 регионов России приняли участие в IV Всероссийском форуме педагогов будущего "Крапива". Мероприятие проходило в Тюмени с 12 по 15 ноября.

Форум представлял собой лабораторию по исследованию педагогического дизайна: участники мероприятия создавали портрет педагога будущего и обсуждали новые ценности педагогики. Организаторы "Крапивы" сформировали три траектории работы: просветительские практики, уроки по самоопределению и поиск проблемных полей, а также работу лабораторий педагогического дизайна, где учителя проектировали и тестировали новые педагогические инструменты и техники. Каждый день начинался и заканчивался встречей с профессиональным тьютором.

Участник форума Александр Битдорф:

На "Крапиве" я видел светлые лица тех педагогов, кто еще не умудрен опытом и готов открываться новому. Мне это близко, как и всем участникам форума. Мы здесь собрались, обучались уверенности, применяли техники, которые помогают избавиться от дрожи в коленках перед выходом на профессиональную сцену и при этом оставаться собой, без пафосных речей, налета экспертности и имитации бурной деятельности.

В завершение форума участники обозначили тезисы, которые лягут в основу "меморандума педагога будущего". Они заявили о своем намерении основать методологический клуб "Крапива" - сообщество молодых педагогов, задающих рамку качества и стандарт развития знаний и ценностей в профессиональной среде. "Но, наверное, самое главное, что каждый "крапивинец" смог прийти к личному выводу – решил, каким учителем ему хотелось бы быть и какие ценности транслировать своим ученикам. Многие отмечают, что этой было совсем непросто – приходилось порой ломать себя, менять, мыслить не так, как привыкли, как учили, но в конечном итоге у всех получилось выйти из повседневной рутины, посмотреть на себя со стороны и зарядиться энергией единомышленников", - отмечают организаторы.

Форум назван в честь писателя Владислава Крапивина, а в 2020 году посвящен его памяти. Мероприятие организовано при поддержке Тюменского государственного университета и Регионального центра выявления и поддержки талантливых детей "Новое поколение".