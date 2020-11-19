В Тюменской области планируют создать региональную программу финансовой грамотности населения

Проведение первого в Тюменской области Финансового фестиваля для всей семьи стало первым шагом к созданию региональной программы финансовой грамотности населения. Об этом говорили эксперты в рамках тематического круглого стола 18 ноября.

"Фестиваль грамотности объединил усилия органов власти, финансовых институтов, общественных объединений, которые, дополняя друг друга в тех или иных аспектах, помогут повысить финансовую грамотность населения. Комплексный подход позволит сообща изменить ситуацию к лучшему – и для благополучия жителей региона, и для развития экономики в целом. Это – взаимосвязанные понятия", - отметила к.г.н, исполнительный директор ТРО ОООП "ФинПотребСоюз", руководитель консультационно-методического центра финансовой грамотности в Тюменской области проекта Минфин РФ Светлана Мельцер.

Эксперт рассказала, что в мае – июле 2020 года проводился региональный мониторинг финансового здоровья населения юга Тюменской области. В условиях социального дистанцирования он проходил в онлайн-формате. Участникам анкетирования предлагалось ответить на почти три десятка вопросов, подготовленных экспертами в сфере финансового и экономического сектора региона. Всего в опросе приняли участие более 1,5 тысяч жителей региона.

"В других регионах подобные мониторинги проводятся и являются частью программ повышения финансовой грамотности при подписанном соглашении с Минфином РФ. Не только общие, но и по отдельным категориям – среди молодежи, школьников и т.д. В Тюменской области такая работа ранее не проводилась. В 2020 году мы провели первый подобный мониторинг, следующий запланирован на весну 2021 года. После этого можно будет анализировать и давать первые оценки", - уточнила Светлана Мельцер.

Финансовый фестиваль для всей семьи стал первым шагом, чтобы донести до населения важность повышения финансовой грамотности и объяснить, что деньги – часть нашей жизни. Основной посыл для участников – побудить принять ответственное решение о рациональном финансовом поведении: определять свой бюджет, учитывать доходы и расходы, ставить финансовые цели и т.д. Это, в свою очередь, будет позитивно сказываться и на развитии экономики региона в целом.

"Масштаб фестиваля поражает, в нем приняли участие более 1000 человек. Это спикеры, эксперты, представители различных ведомств, обычные заинтересованные граждане. Основная задача – добиться того, чтобы как можно больше людей узнали о финансах, имели понятие о бюджете, как его правильно расходовать, как не попасться на уловки мошенников, даже как заработать. Речь шла и о семейном, личном бюджете, и о самозанятости, бизнесе, инвестициях. В Общероссийский народный фронт также часто поступают обращения по данной теме. Потому считаем, что такие мероприятия необходимы. Также важно вовлекать в эту работу СМИ, общественность. Это позволит создать некую силу, которая реально поможет людям стать более грамотными в финансовом плане", - прокомментировал спикер круглого стола, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин.

Он добавил, что это становится особо актуальным в непростой экономической ситуации, которая наблюдается как в регионе, так и в целом по стране: возможностей становится меньше, доходы уменьшились, многие вовсе потеряли работу, закредитованность населения при этом – высокая. Этим пользуются и кредитные организации, создавая определенные уловки. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, уже зафиксированы случаи, организации были наказаны за свои махинации.

Круглый стол на тему "Проблемы и перспективы развития финансовой грамотности населения в Тюменской области" стал частью насыщенной программы фестиваля. В обсуждении приняли участие представители различных ведомств и организаций: Банка России, департамента экономики и стратегического развития Администрации Тюмени, управления Роспотребнадзора по Тюменской области, ОНФ, регионального центра "Семья", ТюмГУ, УМВД России по Тюменской области, Торгово-промышленной палаты региона, ОООП "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг", ТРО ОООП "ФинПотребСоюз".

Фестиваль стал уникальным мероприятием в формате edutainment, объединившем все поколения от самых маленьких до самых опытных. Основными площадками помимо круглого стола стали финансовый лекторий, площадка тренингов и мастер-классов, выставка финансовых продуктов и услуг, финансовый кинотеатр, детская площадка финансовой грамотности. Проводились правовые и финансовые консультации. Мероприятие проходило с соблюдением необходимых профилактических и защитных мер в рамках режима повышенной готовности, действующего в Тюменской области.