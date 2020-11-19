В трех городах Тюменской области строят крытые бассейны

15:20 19 ноября 2020
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Фото: pixabay.com

В Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске продолжается строительство крытых бассейнов.

В Ялуторовске и Заводоуковске идут работы по возведению коробки здания. В Тобольске, где строительство началось раньше, на 100% выполнено благоустройство территории вокруг бассейна, рабочие приступили к внутренним отделочным работам и монтажу внутренних инженерных сетей. 

Проектируемое здание крытого бассейна площадью более 5 тысяч квадратных метров предназначено для проведения физкультурных учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных занятий, оздоровительного и спортивного плавания жителей города, проведения соревнований городского значения.

Крытый бассейн будет обеспечен всеми необходимыми функциональными зонами: раздевальными, сауной, гардеробом, зоной общественного питания, фитнес-залом для групповых занятий гимнастикой, хореографией, танцевальной аэробикой, упражнениями, а также для спортивных игр (волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис).

Все три объекта — победители рейтингового голосования, которое проходило среди населения городов 18 марта 2018 года.

Теги: бассейн , Заводоуковск , здоровье , ЗОЖ , Тобольск , Ялуторовск
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