Тюменцам рассказали, какие упражнения дыхательной гимнастики нельзя выполнять переболевшим коронавирусом

Пульмонологи предупреждают об опасности самостоятельных занятий через интернет. Не рекомендуется напрягать легкие. Комплекс упражнений должен составить врач с учетом состояния конкретного пациента, переболевшего коронавирусом, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Дыхательная гимнастика – один из способов реабилитации легких после коронавирусной пневмонии. Комплекс дыхательных упражнений направлен на улучшение работы легких и способствующих упрочнению костно-связочной системы. Но после ковидной пневмонии дыхательная гимнастика имеет свою специфику и при неправильном исполнении может навредить. Поэтому каждому пациенту программу восстановления подбирают индивидуально в зависимости от тяжести состояния и наличия хронических заболеваний.

"Основная задача дыхательной гимнастики – укрепление дыхательной мускулатуры, развитие мышц диафрагмы. Первые тренировки нужно проводить под руководством врача. Из-за образования рубцовой ткани в легких пациентам противопоказано надувание воздушных шариков. У таких пациентов альвеолы уплотнены, эластичность снижена. Искусственное раздувание легких не помогает их укрепить, но может привести к осложнениям", -рассказала медсестра по физиотерапии ОКБ №1 Тамара Бабикова.

Противопоказания для дыхательной гимнастики:

декомпенсированная недостаточность кровообращения;

наличие абсцесса легкого;

кровохарканье или угроза кровохарканья;

выраженная интоксикация;

дыхательная недостаточность третьей степени;

астматический статус;

одышка в покое.

В реабилитации после COVID-19 ограничиваться только дыхательными упражнениями не стоит, надо обязательно добавлять массаж грудной клетки, использовать методы физиотерапии, говорят медики.