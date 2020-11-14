Тюменцам рассказали, какие упражнения дыхательной гимнастики нельзя выполнять переболевшим коронавирусом

Пульмонологи предупреждают об опасности самостоятельных занятий через интернет. Не рекомендуется напрягать легкие. Комплекс упражнений должен составить врач с учетом состояния конкретного пациента, переболевшего коронавирусом, пишет "АиФ - Западная Сибирь".
Дыхательная гимнастика – один из способов реабилитации легких после коронавирусной пневмонии. Комплекс дыхательных упражнений направлен на улучшение работы легких и способствующих упрочнению костно-связочной системы. Но после ковидной пневмонии дыхательная гимнастика имеет свою специфику и при неправильном исполнении может навредить. Поэтому каждому пациенту программу восстановления подбирают индивидуально в зависимости от тяжести состояния и наличия хронических заболеваний.
"Основная задача дыхательной гимнастики – укрепление дыхательной мускулатуры, развитие мышц диафрагмы. Первые тренировки нужно проводить под руководством врача. Из-за образования рубцовой ткани в легких пациентам противопоказано надувание воздушных шариков. У таких пациентов альвеолы уплотнены, эластичность снижена. Искусственное раздувание легких не помогает их укрепить, но может привести к осложнениям", -рассказала медсестра по физиотерапии ОКБ №1 Тамара Бабикова.
Противопоказания для дыхательной гимнастики:
декомпенсированная недостаточность кровообращения;
наличие абсцесса легкого;
кровохарканье или угроза кровохарканья;
выраженная интоксикация;
дыхательная недостаточность третьей степени;
астматический статус;
одышка в покое.
В реабилитации после COVID-19 ограничиваться только дыхательными упражнениями не стоит, надо обязательно добавлять массаж грудной клетки, использовать методы физиотерапии, говорят медики.
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