Тобольские медики экстренно прооперировали коронавирусного больного

Фото из архива пресс-службы ОБ-3

Врачи моноинфекционного госпиталя в Тобольске выявили у пожилого пациента с тяжёлой формой коронавируса острый аппендицит. С соблюдением всех санитарных правил больного экстренно доставили в главный корпус Областной больницы №3 и успешно прооперировали местные врачи.

В виду пожилого возраста и тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией с 70% поражением лёгких совместно с анестезиологом было решено применить спинно-мозговую анестезию, которая не угнетает дыхательную деятельность. Это позволило врачу-анестезиологу наблюдать находившегося в сознании пациента и комфортно для больного провести вмешательство. Операция проводилась по открытой методике во избежание усугубления воспаления лёгких и провоцирования дыхательной недостаточности.

С учётом транспортировки и операции пациент находился в стенах больницы не более полутора часов. После операции его сразу вернули в моногоспиталь. Успешно проведённая Игорем Амелиным и Акмалом Джабборовым с участием медсестры Натальи Коноваловой аппендэктомия не дала послеоперационных осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Своевременное реагирование сотрудников госпиталя, оперативная транспортировка и слаженная работа подразделений Областной больницы №3 позволили миновать развитие перитонита.

Правильно выбранный метод анестезии и оперативного вмешательства не оказали негативного влияния на протекание коронавируса. Сейчас пациент находится в моноинфекционном госпитале с положительной динамикой выздоровления как после аппендэктомии, так и по коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ОБ-3.