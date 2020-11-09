Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 22 ноября

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса сообщил о продлении режима повышенной готовности до 22 ноября.

Обновленное постановление правительства Тюменской области опубликовано на портале правовой информации.

В регионе, как и по всей стране, действует обязательный масочный режим, граждане должны соблюдать социальное дистанцирование, пожилым и хронически больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию и не посещать без острой необходимости людных мест.

Ранее департамент образования и науки сообщил, что по решению Оперативного штаба учащиеся 6-11 классов до 22 ноября будут учиться дистанционно, детей, которым положено бесплатное питание в школах, в это время обеспечат сухпайками. С 9 ноября в стенах школ учатся только начальные классы и пятиклассники.